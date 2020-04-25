نائب وزير التعليم بعيد تحرير سيناء: يجب أن يعرف الأبناء قصص الكفاح لتحرير الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، التهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة عيد عيد تحرير سيناء 25 أبريل، قائلا: أن أهنئ الشعب المصري وجيشه الباسل والدبلوماسية المصرية ، وزملائي المعلمين وابنائي الطلاب بهذه المناسبة العظيمة.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم: أود الاشارة إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة يذكرنا بأهمية المحافظة علي الأوطان وواجب علينا أن يعرف الأبناء قصص الكفاح والنضال والتضحية في سبيل تحرير الوطن والحفاظ علي أمنه وأمانه .

وكان المهندس أحمد عبد الحليم، رئيس مجلس مدينة الحسنة قال إن هذا اليوم قام خلاله المشايخ وعلى رأسهم مشايخ قبائل التياها والبياضية والترابين بالإعلان أمام العالم أن سيناء مصرية، وهذا تم فى مؤتمر تدويل سيناء وعقدته إسرائيل وخلاله استهدفت جمع مشايخ القبائل لتدويل سيناء .

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واشار إلى أنه بالفعل تجمع مشايخ سيناء جميعاً بحضور موشى ديان فى ذاك الوقت، الذى كان ينتظر أن يعلن مشايخ سيناء أمام العالم تدويل سيناء، وبدأت فاعليات المؤتمر الذى تحدث فيه اليهود عما قدموه لأهل فى سيناء وعن طموحهم وآمالهم بالنسبة لهم وعندما طلبوا الكلمة من شيوخ سيناء وقع الاختيار الذى كان متفقاً عليه مسبقاً على الشيخ سالم الهرش الذى خدعهم فى بداية كلمته قائلاً أنتم تريدون سيناء دولية "ثم فاجئ الجميع بقوله " أؤكد لكم أن سيناء مصرية وستظل بنت مصرية 100% ولا يملك الحديث فيها إلا السيد الزعيم جمال عبدالناصر "، وفشلت المحاولة التى أدارها شيوخ سيناء مجتمعين بتخطيط وتنظيم مسبق من الإدارة المصرية .

وبدوره أوضح الشيخ على الهرش، حفيد الشيخ سالم الهرش، انه أعقب المؤتمر نفى الشيخ إلى الأردن، وبعد مرور سنوات عاد مرة أخرى ليلتقى الزعيم جمال عبدالناصر الذى قدم له مجموعة من الهدايا عبارة عن "طبنجة وعباءة وسيارة جيب" ولكن الشيخ سالم تبرع بكل شيء للقوات المسلحة عدا العباءة التى اعتبرها رمز وتذكار من "ناصر".