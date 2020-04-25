شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومهم العالمى.. نقيب البيطريين: الأطباء البيطريون جنود مجهولة فى معركة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، رئيس اتحاد البيطريين العرب، إن اليوم العالمي للطبيب البيطري، المقرر له اليوم السبت، يأتى فى ظل ظرف استثنائي لوجود جائحة فيروس كورنا المستجد، موجها لجموع الأطباء البيطريين الجنود المجهولة الذين يقومون على تطهير المنشآت الحيوية والهامة للحفاظ على صحة المواطنين، ووقايتهم من الفيروس، فى الوقت الذى أصيب بعضهم بفيروس كورونا، خلال كشفه على الغذاء من أصل حيواني فى المستشفيات من أجل تقديم غذاء آمن للمرضى.

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وأضاف العامرى، فى بيان،: كل التحية والتقدير لجموع الأطباء البيطريين الذين يعملون فى مجال الأبحاث العلمية، لتطوير وسائل التشخيص وإيجاد حلول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذين يعملون بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، والذين يعملون بشركات الدواء البشري ومجال الدعاية للدواء ويترددون على المستشفيات في ظل وجود وباء، وللبيطريين العاملين فى مجال صناعة المطهرات والذين يبذلون قصارى جهودهم لتوفير منتج صحى آمن في ظل هذة الظروف الطارئة، مؤكدا أن الأطباء البيطريين يبذلون جهودا غير عادية لوقاية الإنسان من الأمراض المشتركة، ورعاية الحيوان، وتوفير غذاء من أصل حيواني آمن فى كل المواقع في ظل إضطرابات في الإقتصاد العالمى.

وأشار نقيب البيطريين، إلى وجود الأطباء البيطريين فى المجازر، والمحاجر البيطرية للتصدى لفيروس كورونا المستجد في الواردات على مدار الأشهر الماضية، بالإضافة إلى مشاركة عدد منهم فى حملات تحصين الحيوانات فى ظل ظروف غاية فى التعقيد، بجانب وجود الأطباء البيطريين في الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد، وكذلك المديريات وكافة الإدارات والوحدات البيطرية في كل محافظات مصر، والمزارع والعيادات والمستشفيات البيطرية، ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، والمواقع السياحية وكذلك خطوط الانتاج بالمصانع، مؤكدا أن كافة الأطباء البيطريين، مازلوا مستمرين فى عملهم رغم عدم إدارك المواطنين لدورهم الوطنى الحقيقى.