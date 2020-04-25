شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء الأسنان: ننسق مع التراخيص الطبية لإنهاء إجراءات دفعة 2018 الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن النقابة تنسق بشكل مباشر مع الإدارة المركزية لطب الأسنان، وإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة، وذلك لإنهاء إجراءات دفعة خريجى عام 2018 الطارئة فقط، وتأجيل باقى الاجراءات غير الطارئة أو التى يمكن أن تتم فى أى وقت أخر، وتحتاج إلى حضور الأطباء إلى ديوان النقابة أو الوزارة، تنفيذا للتعليمات وتوجيهات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت نقابة أطباء الأسنان، فى بيان، الأطباء خريجى دفعة 2018، عدم الحصول على أى معلومات إلا من خلال الإدارات المعنية، والنقابة العامة، فيما يتعلق بشئون الدفعة، مشيرة إلى أنه يبتم الإعلان بشكل رسمى من قبل النقابة أو الوزارة فور الإنتهاء من الاتفاق على الاجراءات التى سيتم اتباعها.

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من ناحية أخرى، كانت قد خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان، من رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ولجنة الصحة بالبرلمان ووزارة الصحة، ووزارة المالية لطلب مساواة أعضائها، بالأطباء البشريين فى بدل المهن الطبية ومكافأة الامتياز، بعد صدور قرارات بزيادة قيمتها لهم.

وأوضحت النقابة فى خطاباتها،: أن أطباء الفم والأسنان هم الأحق في مساواتهم بالأطباء البشريين، لأنهم المعرضين للعدوى وخطر الإصابة أكثر من أى فئة طبية أخرى، وذلك لأن كل إجراءاتهم المتنوعة وعلاجاتهم بألات حادة، وفى منطقة تتصف بالتغذية العالية للدم، بدءا بأول أداة للكشف وهو " المسبر" سواء للثة أو لتسوس الأسنان سواء كان امتياز او متخصص بالدراسات العليا او عام، ولأن منطقة عملهم فى الفم لا يمكن التحكم فيها إراديا ولأنها عرضة للحركات أو الانفعالات اللاارادية لمتلقى العلاج، كما أن منطقة الفم تتسم بغزارة الدم وسوائل الفم "اللعاب"، وهى بيئة متشبعة بملايين البكتيريا واحيانا بالفطريات.