شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على كهف أثرى بسيناء بداخله مجموعات متنوعة من المناظر المنحوتة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعثة مشروع توثيق النقوش الصخرية بسيناء عن كهف أثرى بداخله مجموعات متنوعة وفريدة من المناظر المنحوتة فى الصخر وذلك أثناء أعمالها بوادي الظُلمة بمنطقة آثار شمال سيناء .

وقال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن الكهف يقع في بداية أحد روافد وادي الظُلمة في منطقة جبلية من الحجر الجيري صعبة التضاريس على بعد حوالي 90كم جنوب شرق مدينة القنطرة شرق ، و60كم شرق قناة السويس، مشيرا إلى أن الكهف هو الأول من نوعه الذي يتم الكشف عنه بالمنطقة وهو اكبر في المساحة من كهف الزرانيج الذي تم توثيقه مؤخرا.

ووصف عشماوى ، المناظر المحفورة بداخله انها تختلف تماما في طريقة النحت عن تلك الموجودة في وديان جنوب سيناء، حيث نفذت بطريقة فنية متميزة وربما ترتقي إلى النحت الغائر، وجاري دراستها لتحديد تاريخها.

وأوضح الدكتور هشام حسين مدير عام منطقة آثار سيناء ورئيس بعثة التوثيق، أن اغلب المناظر المكتشفة منحوته بطول جدران الكهف الداخلية وهي تصور عدد من الحيوانات منها مناظر فريدة للجمال والغزلان والوعول والماعز الجبلي والعديد من مناظر الحمير.

وقال يحيى حسانين مدير عام آثار منطقة آثار العريش، أن عمق كهف وادي الظُلمة يصل إلى 15 متر، وارتفاع 20 متر تقريبا، سقف الكهف من الحجر الجيري الضعيف، ومملوء بكميات كبيرة من فضلات الحيوانات ورماد الحريق مما يدل على الاستخدام المستمر له خلال العصور المتلاحقة وربما استخدم كمأوى او مشتى للسكان المحليين يلجأون اليه وقطعانهم للحماية من الأمطار والعواصف والبرد في فصل الشتاء.

Advertisements