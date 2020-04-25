شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المخابز : انتظام إنتاج الخبز وصرفه للمواطنين خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، انتظام صرف حصص الدقيق من المطاحن لكافة المخابز على مستوى الجمهورية، لاستمرار إنتاج الخبر المدعم وتوفيره للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، كما يتم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل مستمر مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت امس الجمعة تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية، حيث يتم تشغيل المخابز اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة 5 مساء كما يسمح لبعض المخابز للعمل حتى الساعة 9 مساء وفقًا لطبيعة كل منطقة طوال شهر رمضان، حيث تقوم كل مديرية تموين بتنظيم عمل المخابز بما يضمن توافر الخبز المدعم على مدار اليوم طوال اليوم، مع إلزام كل مخبز بالإعلان عن المواعيد بخط واضح للمواطنين.

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كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بكل المديريات لمتابعة آليات عمل المخابز بالمواعيد الجديدة وكذلك متابعة انتظام صرف حصة الدقيق للمخابز بشكل دورى مع وجود رصيد يومين بكل مخبز وكذلك أيضًا استلام الأقماح بالنسبة للمطاحن بجانب تشكيل لجان للمرور على المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز وبالأوزان المقررة، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للبترول بشأن استمرار ضخ أسطوانات الغاز.