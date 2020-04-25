شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف للتأكد من عدم توقفها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي متابعة خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالعديد من قطاعات المحافظة، للوقوف علي نسب التنفيذ والتأكد من عدم تأثر نسب تنفيذ المشروعات بأى أحداث جارية .

وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحور المنصورية، للوقوف علي نسب التنفيذ علي أرض الواقع، إلى جانب العمل علي إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تطوير شامل لمحور المنصورية لكونه أحد الطرق الهامة المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

كما تفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بميدان الرماية وطريق الفيوم بحي الهرم، وتدبيش وتطوير ترعة المريوطية ورصف وتطوير شارع الشعب بحي العمرانية.

وخلال الجولة شدد المحافظ علي رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم لكافة صور مخالفات البناء واشكال التعدي مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتراخي والتهاون في حق الدولة و مواجهة تلك المخالفات بدون تراخي او تقصير وازاله المخالفات حتي سطح الارض لردع المخالفين .

كما وجه المحافظ علي ضرورة رفع مستوي النظافة بمحور المنصورية في المنطقة المحصورة من مشعل وحتي الطريق الدائري مع صيانة الأسوار الحديدية بمطلع الطريق الدائري، مؤكدا علي ضرورة الدفع بمعدات النظافة لرفع كفاءة ومستوي النظافة بمساكن الضباط بمنطقة الرماية .

كما وجه رئيس حي الهرم بتطوير قطعة أرض فضاء بمنطقة الرماية واستغلالها كساحة انتظار لخدمة المنطقة .

كما حرص المحافظ علي تفقد أعمال رصف وتطوير شارع الشعب بحي العمرانية وذلك بعد توسعته وتطويره كأحد المحاور المرورية البديلة والموازية لشارع الهرم مشيرا أنه تم إزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع وتوسعته ما يساهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة وجارى تنفيذ أعمال الرصف والتطوير وتدعيمه بأعمدة إنارة حديثة .

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كما أكد المحافظ علي ضرورة أن تتم الأعمال طبقا للمواصفات والمعايير الفنية وتدعيم الشارع ببالوعات مطر ومراعاة ارتفاع منسوب البلدورات للتسهيل علي المواطنين وكبار السن أثناء استخدام أرصفة المشاة .

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت النهائية وتركيب الانترلوك في اسرع وقت ممكن ومعالجة ارتفاع البالوعات الموجودة بالشارع بأساليب هندسية سليمة لعدم تأثيرها علي أعمال الرصف والتطوير .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبو النجاء رئيس مدينة الجيزة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية .