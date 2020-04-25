شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التمريض تجدد مطالبتها لأعضائها المستقيلين بتحديث بياناتهم إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، مطالبتها لجميع أفراد هيئة التمريض على مستوى الجمهورية من المستقيلين والمنقطعين، بتحديث بياناتهم، مشيرة إلى أنه نظراً لما تمر به البلاد من مواجهة لفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وحفاظاً علي سلامة أفراد هيئة التمريض من التزاحم، تتيح النقابة إمكانية تحديث البيانات لكافة الأعضاء على مستوى الجمهورية، من خلال استمارة تحديث البيانات إلكترونيا، على الموقع الرسمى للنقابة.

ويأتى ذلك، بعدما خاطبت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لطلب إعادة التمريض المنقطعين والمستقيلين لأسباب غير مُخلة للشرف، والأمانة، إلى العمل، بالإضافة إلى من انقطع عن استلام التكليف، وذلك لسد العجز الموجود بأعداد التمريض فى مصر، وللاستفادة منهم خاصة فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد19.

وأوضحت نقيب التمريض، أن مجلس الوزراء قام بتحويل الخطاب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والتى أحالته بدورها إلى المستشار القانونى لوزير الصحة، وطالبت النقابة ببيان يشمل الأعداد والجهات التى كانوا يعملون قبل الفصل أو الاستقالة، مؤكدة أن النقابة تتخذ خطوات جدية فى هذا الطريق، وأنها تعمل لصالح أعضائها، وحمل هموم هيئة التمريض.

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وقالت الدكتورة كوثر محمود، فى خطابها:"بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار أن فيروس كورونا المستجد وباء عالميا، "جائحة"، وأن كل يوم تبلغ فيه تلك الجائحة منعطفا جديدا كل يوم، وهو ما يستلزم تكاتف كافة الجهود الوطنية لمواجهته، والحد من انتشار الوباء وتخفيف آثاره، والحفاظ على الأرواح".

وأضافت نقيب التمريض،:"ذلك الأمر الذى يتطلب تضافر الجهود، والاستفادة من كل القوى البشرية التمريضية وتجهيز صفوف لمساعدة ودعم الوطن، وبناءا عليه نقترح إعادة تعيين أفراد هيئة التمريض المستقيلين والمنقطعين لأسباب لا تخل بالشرف والأمانة، لتغطية العجز في أعداد هيئة التمريض.