شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الألعاب الإلكترونية: إطلاق بطولات قوية بجزائز 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإتحاد المصري للألعاب الإلكترونية عن بدء بطولات قوية على أكثر الألعاب الشعبية وبمجموع جوائز 50.000 جنيه مصرى، حيث بدأت الرياضات الإلكترونية في الازدهار تدريجيا في مصر منذ عدة سنوات.

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وفى إطار دعم مبدأ الرياضات الإلكترونية فى مصر، قامت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية لتقدم بطولات مختلفة على أكثر الألعاب المحبوبة مثلFIFA 20 ، Fortnite ، Clash Royale و League of Legends وسيكون مجموع جوائز تلك البطولات 50.000 جنيه مصري، على أن يتم إقامة تلك البطولات بشكل أونلاين بحت وهو ما ستقوم به GBarena على موقعهم الرسمي.

ووفقا لبيان للاتحاد المصري للألعاب الالكترونية، فإن ستبدأ البطولات من الغد مباشرة مع Fortnite و League of Legends في تمام الساعة التاسعة مساءً .