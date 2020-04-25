شكرا لقرائتكم خبر عن "أزمة".. ماذا يحدث إذا مات زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ومن يخلفه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار غياب رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم عن احتفالات ذكرى تأسيس الجيش الكثير من التساؤلات حول صحته.

ورغم أن العديد من المصادر تنفى تقارير تفيد بوفاته عقب عملية بالقلب، إلا أن هناك حالة ترقب لما سيحدث بعد ذلك.

تضع الحكومة الأمريكية خطط طوارئ قائمة في حالة وفاة ديكتاتور كوريا الشمالية بعد أنباء عن تعرض صحته للخطر.

وناقشت المصادر الخطط ، لكنها حثت على توخي الحذر بشأن صحة التقارير، التي زعمت أن كيم في حالة سيئة بعد إجراء عملية فى القلب، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

ووفقاً للتقرير، تتضمن هذه الخطط إمكانية حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق داخل الأمة المنعزلة مثل المجاعة.

ووصف أحد المسئولين سيناريو في كوريا الشمالية يمكن أن يشمل ملايين الأشخاص الذين يواجهون المجاعة والهجرة الجماعية للاجئين الكوريين الشماليين إلى الصين.

وقالت مصادر استخباراتية لشبكة فوكس نيوز إن جزءًا من الخطة سيكون الاعتماد على الصين المجاورة للتدخل والمساعدة في إدارة الوضع في كوريا الشمالية بسبب التحديات اللوجستية التي ستواجهها الولايات المتحدة في تقديم المساعدة الإنسانية من منتصف الطريق حول العالم.

على الرغم من أن كوريا الشمالية لم توضح من من المحتمل أن يخلف كيم ، إلا أن بعض الخبراء يعتقدون أن أخته ، كيم يو جونج ، ستتدخل كزعيم رمزي ، وفقًا لصحيفة صن في المملكة المتحدة.

تعد كيم البالغة من العمر 31 عامًا أهم شخصية في النظام الكوري الشمالي بعد شقيقها ، وتعتبر مفتاحًا للحفاظ على سلالة كيم في السلطة.

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المرشح الأقل احتمالًا هو شقيقهم الأكبر كيم جونج تشول ، الذي قد يختار أخيرًا الخروج من الظل.

تم تجاوزه من قبل والده لأنه اعتبر غير ذكي سياسياً أو قوياً بما يكفي للوقوف في وجه أعدائه.

كان البالغ من العمر 38 عامًا هو الثالث من بين أطفال كيم جونج إيل الخمسة ولكن لم يُنظر إليه مطلقًا على أنه حاكم محتمل بسبب "شخصيته الرقيقة" وحبه للمطرب إريك كلابتون، وفقا لصحيفة "إن زي هيرالد" النيوزيلندية.

مرشح آخر هو الزعيم الحالي رقم 2 ، تشوي ريونج هاي - الذي أصبح ذراعه الأيمن في السنوات الأخيرة.

لم يتلق اهتمامًا عامًا خاصًا حتى وفاة جونج إيل ، لكنه كان بعد ذلك أحد الأصول الرئيسية في تأمين قيادة كيم جونج أون.

وأخبر آخرون فوكس أن القيادة الشمالية لنخب الحزب ، يمكن أن تحكم كوريا الشمالية ، على غرار الاتحاد السوفيتي بعد حكم جوزيف ستالين الحديدي.