شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تتابع غلق خلية دفن مخلفات قرية المعتمدية بعد انتهاء العزل الصحى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجراءات غلق خلية دفن مخلفات قرية المعتمدية بالجيزة خلال فترة العزل الصحى، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والتى سبق اعدادها بمدفن شبرامنت، وذلك بعد انتهاء فترة العزل.

وقامت لجنة من جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع للوزارة بمعاينة غلق الخلية التى كانت معدة لاستقبال مخلفات القرية، والتأكد من تغطية المخلفات بالجير الحى والرمال.

يأتى هذا فى إطار متابعة وزارة البيئة لإجراءات التخلص الآمن من المخلفات المتولدة من المناطق التى يتم وضعها تحت العزل الصحى، منعا لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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وكانت وزيرة البيئة قد وجهت فى إجراء عاجل بتخصيص خلية دفن لمخلفات القرية بمدفن شبرامنت لضمان التخلص الآمن منها وعدم انتشار العدوى، وذلك بعد دخول القرية فى فترة العزل الصحى لمدة 14 يوم نتيجة ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بها.

وكانت قد رفعت محافظة الجيزة الحجر الصحى عن قرية المعتمدية التابعة لمدينة كرداسة، بعد مرور 14 يوما على فرضه، عقب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، حيث رفعت الأجهزة الأمنية المتاريس الحديدية التى أغلقت الطرق المؤدية للقرية، وأزالت الاستراحات المخصصة لقوات الأمن، كما فتحت الطرق لتعود الحياة مرة أخرى للقرية.

وأجرت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وادارة المخلفات، وبالتنسيق مع رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، بإجراء معاينة ميدانية لمقلب شبرامنت لمتابعة أعمال تخصيص خلية دفن خاصة لاستقبال مخلفات قرية المعتمدة، والتي تم وضعها تحت الحجر الصحى للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بها، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ إجراء عاجل بشأن التخلص الآمن من المخلفات المتولدة عن القرية حتى لا تكون مصدرا محتملا لانتشار العدوى.