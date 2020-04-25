شكرا لقرائتكم خبر عن 11 توصية من وزراء سياحة G20 لدعم القطاع.. أهمها تخفيف قيود السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزراء السياحة بمجموعة العشرين 11 توصية للنهوض بقطاع السياحة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تعهد الوزراء بدعم القطاع السياحى وتعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم سياسات متكاملة تعزز مرونة القطاع، إلى جانب العمل على تحسين مستوى إدارة الأزمات.

وترأس الاجتماع الافتراضى لوزراء السياحة بمجموعة العشرين G20 المملكة العربية السعودية وأسفر عن النتائج التالية بحسب البيان المشترك: