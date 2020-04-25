شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزويك: غياب رئيس كوريا الشمالية عن احتفالية الجيش يعزز تكهنات بشأن صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة في كوريا الشمالية ركزت على الاحتفال بتأسيس قواتها المسلحة اليوم السبت حيث ظل الزعيم الأعلى كيم جونج أون غائبًا وسط تقارير تفيد بأن فريقًا طبيًا صينيًا يقيم حالته الصحية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن التغطية التلفزيونية في الدولة الشمالية التى تهيمن عليها السرية قضت اليوم وهي تروج للذكرى 88 لميلاد الجيش الثوري الشعبي الكوري (KPRA) ، الذي يصادف 25 أبريل ، دون أن يعلن رئيس الدولة الحدث.

أفاد تليفزيون هونج كونج الفضائي أن القائد الأعلى قد مات ولكن لم تؤكد ذلك مصادر أمريكية حيث قال مسئول كبير في البنتاجون غير مصرح له بالكشف عن هويته، لمجلة نيوزويك: "الاستعداد العسكري الكوري الشمالي لا يزال ضمن المعايير التاريخية وليس هناك المزيد أدلة تشير إلى تغيير كبير في الموقف الدفاعي أو تغييرات القيادة على المستوى الوطني".

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وأفاد تقرير لرويترز أن الصين أرسلت وفدا ضم خبراء طبيين إلى كوريا الشمالية لتحديد صحة الزعيم الذي كان آخر ظهور علني مؤكد له في 11 أبريل.

مسئولون من روسيا والصين ، وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قللوا من صحة التقارير التي تفيد بأن كيم كان في حالة صحية سيئة بعد جراحة شائعة في القلب في 12 أبريل.