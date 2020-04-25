شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس: عيد تحرير سيناء يمثل علامة بارزة ومضيئة فى تاريخ مصر الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، أن عيد تحرير سيناء يمثل علامة بارزة ومضيئة فى تاريخ مصر الحديث، ذلك اليوم الذى بددت مصر فيه الأوهام واستعادت من خلاله آخر شبر من تراب سيناء الحبيبة، بفضل سواعد وعقول أبنائها المخلصين وتضحياتهم العظيمة.

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