شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 16 شخصا بتسمم لتناولهم "بوظة" فاسدة فى السحور بقرية الصلعا بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 16 شخصا بينهم 11 طفلا بتسمم غذائي اثر تناولهم بوظة وقت السحور بقرية الصلعا دائرة مركز سوهاج، تم نقل المصابين الي مستشفي سوهاج العام تم حجز جميع الحالات بأقسام الباطنة والأطفال.

كان اللواء دكتور حسن محمود،مساعدالوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بإصابة 16 شخصا من بينهم أطفالا بحالة تسمم غذائى عقب تناولهم مشروب البوظه بعد السحور.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد صقر رئيس وحدة مباحث مركز شطرة سوهاج بإصابة 16 شخصا من بينهم 11 طفلا بحالة قيى ومغص والم بالبطن إدعاء تناول مشروب البوظة حيث بدأت تظهر عليهم الاعراض عقب السحور وتم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج العام

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وتبين من التحريات ان المصابين هم "هيام.ج.ع" 30 سنة، ربة منزل، و بشاير أبوبكر زغلول 7 سنوات، محمد أبوبكر زغلول، سنة واحده، أحمد إبراهيم أحمد، 5 سنوات، محمد ابراهيم أحمد، 3 سنوات، هالة ابراهيم أحمد، 6 سنوات، أحمد عادل السيد 3 سنوات، محمد عادل السيد، 4 سنوات، يوسف أحمد رأفت، 3 سنوات، عبدالرحمن أحمد رأفت، 6 سنوات، اسراء هانى أبوضيف، 8 سنوات، ايمان هانى أبوضيف، 11 سنة، "رشا.ا.ا" 35 سنة ، هانى أبوضيف إسماعيل، 44 عاما، "نعمة.ع.ا" 23 سنة ، عادل السيد أحمد 35 سنة يقيمون قرية الصلعا مصابين بتسمم غذائي.

وبسؤال المصابين تبين تناولهم مشروب "بوظة" وقت السحور تم شراءه من احد الباعة الجائلين جار البحث عن البائع المتجول وجار إلقاء القبض عليه تم تحرر محضر بالواقعة، وكلف ضباط المباحث بالتحريق في الواقعة، وضبط البائع، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.