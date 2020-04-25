شكرا لقرائتكم خبر عن حاخام متطرف يعتبر فيروس كورونا دليلا على ظهور المسيح المخلص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الحاخام نير بن ارتسى، حاخام مدينة ريشون ليتسيون بإسرائيل، في موعظته الأسبوعية اليوم السبت، والتي نشرها في مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل تويتر، إن كل الشواهد تدل على أن المسيح المخلص اقترب من الظهور، ولعل من أهم هذه الظواهر انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأضاف" بن ارتسى" أن المسيح المخلص سوف ينزل في وسط إسرائيل وليس في مدينة القدس كما يزعم الإسرائيليون، لكى يحميهم من هذا الوباء المميت، موضحاً انه لكى ينزل المسيح المخلص سوف تحدث صدمات أرضية (هزات أرضية) في أنحاء العالم.

وأشار إلى أن المسيح المخلص سوف يجمع كل اليهود في العالم داخل إسرائيل لقيادة العالم- على حد زعمه.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 198 حالة، وعدد المصابين إلى 15 ألفا و148 مصابا، منهم 139 فى حالة حرجة.

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وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية أنه تم تسجيل 290 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما بلغ إجمالى عدد المتعافين 5685، وعدد الحالات النشطة التى تخضع للعلاج 9004 حالات، مشيرة إلى أن 107 من المصابين موضوعون على أجهزة التنفس فى المستشفيات.

وفى سياق متصل، تدرس الحكومة الإسرائيلية الإعلان عن تسهيلات اقتصادية جديدة، تشمل فتح عدد من المحلات التجارية والخدمية.

وأمس أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 193 حالة، وعدد المصابين إلى 14 ألفا و882 مصابا، منهم 139 فى حالة حرجة.