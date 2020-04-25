شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 2 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، حيث وجهت شرطة التموين حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 7986 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 73 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 15588 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2104380 جنيه، وأثمرت عن ضبط 19 قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 108190 لتر لبيعها فى السوق السوداء.

ونجحت الجهود في ضبط 7894 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت 762,638 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط "412" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "248,345" طن، وكذا ضبط 65 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "33,076" طن.

ووجهت شرطة الكهرباء حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 58335 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 30700354 جنيه.

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وتمكنت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة من ضبط 1079 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة بينها ضبط 175 قضية ضرائب عامة، وكشف 56 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و27 قضية فى مجال الجمارك، و6 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و286 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 379 حكم قضائى، و131 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 13 قضية فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبى، توظيف أموال، تهريب جمركى"، و6 قضايا فى مجال جرائم "إختلاس المال العام – إحتيال مصرفى – كسب غير مشروع – غسل أموال"بقيمة بلغت 2359321262 جنيه مصرى، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط1197 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض - أموال عامة - تسول حيازة مواد مخدرة - باعة جائلين - إتصالات وبريد" ، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابى، ضم 3 متهمين إرتكبوا واقعة "سرقة" .

ونجحت مباحث المصنفات في ضبط 30 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط 747 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا "صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة"، و760 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و159 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، و134 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و58 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين 4 لنش وباخرة سياحية.

وتمكن أمن الموانىء من ضبط 4 قضايا تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، وكذا 67 قضية متنوعة من أبرزها "جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب"، فيما نجحت شرطة السياحة في ضبط 515 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حفر وتنقيب عن الآثار – قضايا ومخالفات شركات سياحية"، وذلك خلال أسبوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.