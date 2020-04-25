شكرا لقرائتكم خبر عن طقس ثالث أيام رمضان.. الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد ثالث أيام رمضان، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة الخبرية ، وفى شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح خفيفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح خفيفة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، بالقاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

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ويشهد اليوم السبت ثانى أيام رمضان، انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة أحيانا وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر ، وفى شمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق .