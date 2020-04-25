شكرا لقرائتكم خبر عن توأم أمريكى متطابق فى الشكل والعمل والموت بـ"كورنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولدتا معا وغادرتا الدنيا بفارق ثلاثة أيام فقط من جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"..إنهما التوأمان إيما وكاتي ديفيس (37 عاما)، اللتان تتماثلان في كل شيء تقريبا، وليس في شكلهما فقط، بحسب ما أفادت "سكاي نيوز"، السبت.

وكانت الشقيقتان التوأمان تعملان ممرضتين في المستشفيات البريطانية، قبل أن تفارقا الحياة بالفيروس القاتل الذي أودى بحياة نحو 20 ألفا في المملكة المتحدة.

وفارقت كاتى الحياة، الثلاثاء، وكانت تعمل ممرضة فى قسم الأطفال بمستشفى ساوثمبتون العام.

وقال متحدث باسم المستشفى، إن كاتى لم تكن على ما يرام منذ فترة، قبل أن يتم إدخالها إلى المستشفى، حيث جرى تشخيص إصابتها بفيروس كورونا، وتدهورت حالتها كثيرا حتى توفيت.

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وفى جانب يكشف حجم التماثل بين التوأمين، كانت إيما تعانى من نفس الظروف الصحية قبل أن يتم ادخالها إلى المستشفى، وقد لحقت بشقيقتها وتوفيت، الجمعة، متأثرة بإصابتها بعدوى الفيروس.

وكانت إيما ممرضة في قسم جراحة القولون والمستقيم بين عامي 2004 -2013.

وقال المتحدث: "لقد توفيت للأسف الليلة الماضية (..) هذا مدمر ومأساوي للعائلة وجميع الذين يعرفونهم".

ووصفت إيما بأنها ممرضة رائعة وهادئة وقائدة محترفة، ومحبوبة من الجميع.