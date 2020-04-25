محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
انتقدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، مشاهد تزاحم المواطنين في أول أيام شهر رمضان الكريم، لشراء العصائر والحلويات وغيره من طقوس هذا الشهر.
وأكدت النائبة، في بيان لها، ضرورة التزام المواطنين بإجراءات منع التجمع والتزاحم، خاصة مع تسجيل معدل إصابات يومية مرتفعة بالفيروس، مشددة: المواطن هو المسئول عن تنفيذ إجراءات مواجهة الفيروس وهو المتضرر حال عدم تنفيذ ذلك.
وأشارت إلى أن ممارسة الحياة بشكل طبيعي سيسبب كوارث ويزيد معدلات الإصابة بالفيروس ويثقل كاهل المستشفيات والأطقم الطبية، بما يؤكد ضرورة حرص المواطنين أنفسهم على منع التكدس.
وطالبت الجهات المعنية سواء في المحليات أو قوات الشرطة، بالتعامل بحزم مع أي تجمعات أو خرق لأوقات الحظر، حرصا على مصلحة المواطن ومنعا لانتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية تنتقد مشاهد التزاحم في أول أيام شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.