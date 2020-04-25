للمرة الأولى.. مرفق الكهرباء يطرح مسابقة بترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح: أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن طرحة للمرة الأولى مسابقة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتوجيه أموالهم بشكل سليم بدلا من إهدار الطاقة والمال. وتضمنت الشروط التي تم إعلانها عبر الصفحة الرسمية المرفق على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" ما يلي :_ 1- يجب توافر فاتورة استهلاك شهري مارس وأبريل. Advertisements 2- يجب أن تكون فاتورة شهر مايو أقل من فاتورة مارس وأبريل. 3- سيتم اختيار متسابق واحد من داخل النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع كهرباء "9 شركات". 4-سيتم الاختيار بناءً على الأسبقية فى إرسال صور الفواتير وأكبر نسبة تخفيض في قيمة الفاتورة.

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