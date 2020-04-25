لقطات حقيقة من العبور.. "الثقافة" تعرض "موكب النصر" على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تحتفل وزارة الثقافة بعيد تحرير سيناء، تعرض لأول مرة الفيلم التسجيلي "موكب النصر"، وذلك في الخامسة مساء السبت 25 أبريل على قناتها باليوتيوب.

فيلم "موكب النصر" من إنتاج المركز القومي للسينما، سيناريو واخراج سعد نديم، مدير التصوير حسن التلمساني ويروى قصص من بطولات الجيش المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة والتي أعادت للامة العربية كرامتها.

كما يضم لقطات حقيقة من العبور العظيم الذي جسد قوة ارادة الشعب المصري وصلابته في مواجهة التحديات حتى تحقيق النصر، إلى جانب مشاهد متعددة لاستقبال رجال القوات المسلحة البواسل بعد عودتهم من خطوط القتال.

يأتي الفيلم في إطار عروض البرنامج الرقمي الرمضاني لوزارة الثقافة وضمن أنشطة المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".​