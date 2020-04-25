رغم كورونا.. انتهاء 96% من تطوير التحرير وتركيب الكباش عقب تجربة النافورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف المهندس وليد عباس، مدير مشروع تطوير التحرير والاستشاري العام، عن تفاصيل أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير.

وقال عباس، لمصراوي، اليوم السبت، إنه نسبة الإنجاز في المخطط العام لتطوير الميدان بلغت 96%، لافتا إلى أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من أعمال التطوير بالكامل.

وتابع: كله قرب يخلص جربنا النافورة وأجرينا اختبارات تشغيل ليها الخميس الماضي، ويجري تركيب وتشغيل وحدات الإضاءة للموقع العام بالكامل.

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وأوضح مدير تطوير المشروع والاستشاري العام، أن العمل لم يتأثر بسبب فيروس كورونا المستجد حيث يعمل المشروع بكامل طاقة العمل العادية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا.

وأكد: بسبب كورونا فيه حاجات متأخرة شوية في الإجراءات لكن قوة العمل زي ما هي، فيه ملاحظات بتتظبط بالنسبة للنافورة وعقب الانتهاء منها سيتم التنسيق مع وزارة الآثار ونقل الكباش لتركيبها.

يذكر أنه تم تقسيم ميدان التحرير إلى 6 أجزاء هي صينية الميدان وبها المسلة والكباش ومنطقة الجراج وعمر مكرم ومجمع التحرير وشارع ميريت، وتمت إعادة إحياء كل واجهات العقارات وطلائها وإزالة الإعلانات من الأسطح وواجهات المحلات وتوحيد المعالجة وإعادة العمارات للطابع الذي أنشأت عليه، إلى جانب خلق مسارات للمشاة ومستخدموا الميدان ويقدر المتردد على الميدان يشوف المسلة من أي جزء في الميدان، ويوجد تصميم متطور جدًا للإضاءة بشكل مختلف تمامًا.