المحافظة: دعم موقف سيارات ميدان الجيزة بالمظلات ومقاعد الانتظار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عبر موقع فيسبوك، صورا لمراحل تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة. وقالت المحافظة، تم دعم الموقف بالمظلات ومقاعد الانتظار الخاصة بالمواطنين وأنظمة تشغيل إلكترونية للتسهيل على المواطنين وتحقيق إنسياب مروري بمنطقة ميدان الجيزة.

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