القوى العاملة: تسهيلات جديدة للتأشيرة السعودية ولا إصابات جديدة لمصريين باﻷردن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل،.

يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

السعودية

قال أحمد رجائي المستشار العمالي بالرياض، إن المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أطلقت تطبيق مقيم على الهواتف الذكية لرفع مستوى الخدمة في البوابة الإلكترونية، لإنجاز معاملات الجوازات للمقيمين بشكل آمن وسريع.

وأوضح رجائي، أنه بإمكان صاحب العمل إصدار تأشيرة الخروج والعودة لعمالته عبر حسابه في منصة "أبشر" أو "مقيم" باستخدام تليفونه الشخصي دون الحاجة إلى مراجعة ادارة الجوازات.

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لبنان

قالت شرين سيد عبد الجواد الملحق العمالي بالعاصمة اللبنانية بيروت، إن مجلس الدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرار بتمديد قرار التعبئة العامة إلى 10 مايو المقبل على أن يتم تخفيف إجراءات التعبئة العامة على خمس مراحل على التوالي 27 أبريل و4 و11 و25 مايو، و8 يونيو المقبلين، وترك لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي ستعود للعمل تدريجيا.

الأردن

وفي تقرير مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، عدم تسجيل إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا بالأردن عدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما مسبقا حتى اليوم.

وأوضح السيد، أن مجموع الاصابات من مختلف الجنسيات وصل 441، و7 حالات وفيات، والمتعافون 326، والذين يتلقون العلاج 108 حالات والحالات الجديدة 4.