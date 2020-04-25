محافظة الجيزة تزيل "كمبوند فيلات" بمدينة كرداسة - فيديو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة بموقع فيسبوك، مقطع فيديو لإزالة عدد من الفيلل في منطقة أبورواش، حيث تمكنت أجهزة محافظة الجيزة من إزالة كمبوند فيلل حتى سطح الأرض، مقام على 6 ونص فدان، أراضي زراعية، في مدينة كرداسة، بالمخالفة للقانون وبدون تراخيص، بإجمالى 8 فلل.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الفيلات مقامه علي مساحة 6 ونصف فدان تم ازالتها حتى سطح الأرض، وذلك من خلال الاستعانة بـ6 معدات جاك هامر لسرعة التنفيذ، ضمن حملات الإزالة التي تنفذها محافظة الجيزة يوميا لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأكد محافظ الجيزة، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تنفيذ عمليات الإزالة للمنشآت المخالفة حتي سطح الأرض موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات إزالة يومية علي العقارات والمنشآت المخالفة مع إعطاء الأولوية للمخالفات الكبيرة لتكون رسالة رادعة لكافة المخالفين ومشددا على التعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.