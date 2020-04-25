خلال حملة أمنية.. ضبط 4 أشخاص أسلحة نارية وذخائر بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط حملة أمنية، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري وذخائر "غير مرخصة" بحوزة 4 أشخاص و150 طلقة خرطوش وخزينة آلية بها 16 طلقة آلية. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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