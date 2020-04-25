استغلا المنطقة في تقديم المشروبات.. تفاصيل ضبط شخصين افترشا أسفل كوبري أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ضبط شخصين لافتراشهما إحدى المناطق أسفل كوبري أكتوبر برائرة قسم شرطة قصر النيل، والتسبب في تجمع المترددين عليهم لتقديم المشروبات لهم.
قامت قوة أمنية برئاسة الرائد إسلام عز، معاون مباحث قصر النيل، بالاشتراك والتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة باستهداف المنطقة المشار إليها، وتمكنت من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما باستغلال المنطقة المشار إليها لتقديم المشروبات للمترددين عليها.
عثر بحوزتهما على 23 كرسى بلاستيك، 10 منضدة بلاستيك، أنبوبة بوتاجاز، شعلة، الأدوات المستخدمة فى إعداد المشروبات، وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بإرتكاب الواقعة.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد شريف فتحي، نائب مأمور قسم قصر النيل، إلى النيابة العامة.
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