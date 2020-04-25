الأموال العامة تضبط 3 أشخاص استولوا على 2.7 مليون بزعم توفير فرص عمل للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط 3 أشخاص في سوهاج وكفر الشيخ؛ لقيامهم بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم الاستثمار العقاري، وتوفير فرص عمل لهم بالخارج.

البداية عندما تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من 10 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج بقيام شخصين الأول (عامل -مقيم بدائرة مركز سوهاج)، والثاني (صاحب مكتب للمقاولات والإستثمارالعقاري، سبق إتهامه والحكم علية فى 10 قضايا "شيكات"؛ بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال الإستثمار العقاري، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (إثنان مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانونوأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم.

وبإجراءالتحريات تبين أن المشكو في حقه الثاني محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

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وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبط المشكو في حقه الأول، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم المحبوس.

كما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من ثلاثة مواطنين، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية مسجلة، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للدول العربية وإيجاد فرص عمل لهم والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (مائة وخمسون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (مائتى ألف جنيه)مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهما بها، إلا أنه لم ينفذ ما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ، أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكابهالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.