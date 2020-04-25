محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية استمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا". وأسفرت الجهود المبذولة فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد –منذ 15/3/2020م حتى شهر أبريل الجارى 2020 عن ضبط (30677) قضية تموينية متنوعة و(31392) قضية مقاهي مخالفة لقرار الغلق وغلق (11110) مكان نشاط تعليمي مخالف و (10878) محل مخالف لقرار الغلق. تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازم تجاه كل واقعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر جهود مكافحة كورونا.. الداخلية تضبط 30 ألف قضية تموينية وتغلق 21 ألف مركز تعليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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