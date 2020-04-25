مكافحة المخدرات: سقوط 6 عناصر إجرامية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حملة مكبرة استهدفت ضبط العناصر الإجرامية المتخصصة في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائهم بنطاق واسع بدائرة مركز طما .

وأسفرت نتائج الحملة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام واللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، عن ضبط أربعة أشخاص "لهم معلومات جنائية مسجلة– مقيمين بدائرة المركز"، وبحوزتهم" 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام، 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، سيارة، مبلغ مالى، 6 هواتف محمولة ، 3 قطعة سلاح أبيض".

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية مسجلة– مقيمان بدائرة المركز" وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام، تروسيكل بدون لوحات معدنية ، سيارة ، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، 3 قطعة سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للإتصال بعملائهم والأسلحة البيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وإستخدام الدراجات النارية والسيارات في عملية الترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.