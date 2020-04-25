تحايل على السفارات.. سقوط صاحب معرض متهم بتهريب راغبي الهجرة غير الشرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط صاحب معرض سيارات لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تهريب راغبي الهجرة بطريقة غير مشروعة باستخدام مستندات مزورة في البحيرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تخصص صاحب معرض سيارات مقيم بكفر الدوار بمحافظة البحيرة في تهريب راغبى الهجرة بطريقة غير مشروعة واستغلال الظروف الراهنة وتوقف الرحلات الجوية، والإعداد الجيد لذلك باستخدام المستندات المزورة للتحايل على السفارات لاستخراج تأشيرات سفر بجميع أنواعها وذلك بغرض أن يكون له السبق في الاستحواذ على أكبر عدد من راغبي الهجرة غير الشرعية وذلك عقب استئناف الرحلات الجوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى، الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبط المتهم.

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وعثر بمسكنه على 7 جوازات سفر بأسماء مختلفةو2 بطاقة ضريبية باسم شخصين مختلفين وأوراق منسوب صدورها لإحدى المستشفيات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، كشوف حسابات بنكية يشتبه فى كونها مزورة باسم المتهم، 2 سجل تجاري بأسماء مختلفة يشتبه فى كونها مزورة وبرنامج إستخراج تأشيرة دولتين وصور لشهادات جامعية يشتبه فى كونها مزورة.

كما عثر على هاتف محمول بفحصه "تبين وجود محادثات نصية دالة على ضلوعه فى نشاط تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة" وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، 2 فيزا كارد بإسم المتهم وكذا 3 بطاقات رقم قومى سارية بإسم المتهم.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو الوارد بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.