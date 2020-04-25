في 24 ساعة.. أمن المنافذ يضبط عشرات قضايا التهريب والمخالفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

يواصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع- مستحضرات تجميل- إطارات كاوتش مستعملة- كتب- رولات من اللدائن- شيش إلكترونية بمشتملاتها) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (715 ألف جنيه ).

في مجال الأمن العام: ضبط (32) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائي).

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في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (106) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (84) حكم قضائي متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.