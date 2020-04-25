محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تبدأ وحدات المرور على مستوى الجمهورية غدا الأحد بدء تلقي طلبات ترخيص المركبات الجديدة. ونوهت وزارة الداخلية في بيان إلى ضرورة إرتداء الكمامة كشرط للتردد على وحدات المرور. وكان مجلس الوزراء قرر إعادة فتح التقديم لترخيص المركبات الجديدة فقط، ضمن خطة الدولة لتسيير عجلة الاقتصاد مع مسار احتواء فيروس كورونا المستجد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بـ"الكمامة" للمترددين.. غدا المرور تبدأ تلقي طلبات ترخيص المركبات الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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