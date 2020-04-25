إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في الحشيش بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة حلوان، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات في اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة منشية جمال عبدالناصر بمنطقة حلوان.

تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم أحمد البنداري، من القبض على عاطل، يدعي " محمد .م.ع" قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش، على المتعاطين بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 22 قطعة حشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض " مطواه".

وخلال التحقيقات اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ من متحصلات البيع والسلاح بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32967 لسنة 2019.