أخبار مصر | وزيرة البيئة تتابع إجراءات غلق خلية دفن مخلفات قرية المعتمدية

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تتابع إجراءات غلق خلية دفن مخلفات قرية المعتمدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجراءات غلق خلية دفن مخلفات قرية المعتمدية بالجيزة خلال فترة العزل الصحي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والتي سبق اعدادها بمدفن شبرامنت، وذلك بعد انتهاء فترة العزل.

وقامت لجنة من جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع للوزارة بمعاينة غلق الخلية التي كانت معدة لاستقبال مخلفات القرية، والتأكد من تغطية المخلفات بالجير الحي والرمال.

يأتي هذا في إطار متابعة وزارة البيئة لاجراءات التخلص الآمن من المخلفات المتولدة من المناطق التي يتم وضعها تحت العزل الصحي، منعا لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزيرة البيئة قد وجهت في إجراء عاجل بتخصيص خلية دفن لمخلفات القرية بمدفن شبرامنت لضمان التخلص الآمن منها وعدم انتشار العدوى، وذلك بعد دخول القرية في فترة العزل الصحي لمدة ١٤ يوم نتيجة ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بها.

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