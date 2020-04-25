أخبار مصر | برلماني: مصر اتخذت موقفا إنسانيا في التضامن مع العالم لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر اتخذت موقفا إنسانيا في التضامن مع العالم لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد مشهور، عضو مجلس النواب: إنه منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، واتخذت مصر موقفًا إنسانيًا واضحًا بتضامنها مع الشعوب التي تضررت جراء الأزمة الصحية الكبرى التي تتعرض لها دول العالم أجمع، لتسهم في تخفيف العبء وتعويض النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية.

وأضاف "مشهور" في بيان اليوم السبت، أن مصر وقفت لتكون قدوة لغيرها في مساعدة الغير، فمع كل تفجر للوضع في أحد البلاد، تظهر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، في الصورة، لتقف على خط النار، بالنسبة للفيروس، وتقدم الدعم للبلاد الموبوءة.

وأشار إلى أن مصر ساندت دول العالم التي انتشر فيها الوباء بصورة كبيرة، منها الصين التي كانت مصدر انتشار الفيروس في العالم مرورًا بإيطاليا، وبالولايات المتحدة، وكذلك وبريطانيا التي تعاني من نقص شديد في الأجهزة الطبية.