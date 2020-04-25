أخبار مصر | برلماني: مصر اتخذت موقفا إنسانيا في التضامن مع العالم لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر اتخذت موقفا إنسانيا في التضامن مع العالم لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال خالد مشهور، عضو مجلس النواب: إنه منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، واتخذت مصر موقفًا إنسانيًا واضحًا بتضامنها مع الشعوب التي تضررت جراء الأزمة الصحية الكبرى التي تتعرض لها دول العالم أجمع، لتسهم في تخفيف العبء وتعويض النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية.
وأضاف "مشهور" في بيان اليوم السبت، أن مصر وقفت لتكون قدوة لغيرها في مساعدة الغير، فمع كل تفجر للوضع في أحد البلاد، تظهر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، في الصورة، لتقف على خط النار، بالنسبة للفيروس، وتقدم الدعم للبلاد الموبوءة.
وأشار إلى أن مصر ساندت دول العالم التي انتشر فيها الوباء بصورة كبيرة، منها الصين التي كانت مصدر انتشار الفيروس في العالم مرورًا بإيطاليا، وبالولايات المتحدة، وكذلك وبريطانيا التي تعاني من نقص شديد في الأجهزة الطبية.
خروج 71 مصابا بكورونا من مستشفى العزل عقب تعافيهم
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.
إصابة 201 حالة بكورونا ووفاة 7
وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.
وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
4092 مصابا بكورونا في مصر
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.