أخبار مصر | محافظ الجيزة يشدد على التصدى بحزم لمخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يشدد على التصدى بحزم لمخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي متابعة خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالعديد من قطاعات المحافظة للوقوف علي نسب التنفيذ، والتأكد من عدم تأثر نسب تنفيذ المشروعات باي أحداث جارية.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحور المنصورية للوقوف علي نسب التنفيذ علي أرض الواقع إلي جانب العمل علي إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشيرا انه سيتم اجراء تطوير شامل لمحور المنصورية لكونه أحد الطرق الهامة المؤدية للمناطق الاثرية والسياحية بالمحافظة.

كما تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميدان الرماية، وطريق الفيوم بحي الهرم وتدبيش وتطوير ترعة المريوطية ورصف وتطوير شارع الشعب بحي العمرانية.

وخلال الجولة شدد المحافظ علي رؤساء الاحياء بالتصدي بكل حزم لكافة صور مخالفات البناء واشكال التعدي، مشيرآ بانه لن يسمح بالتراخي والتهاون في حق الدولة ومواجهة تلك المخالفات بدون تراخي او تقصير وازاله المخالفات حتي سطح الارض لردع المخالفين.

كما وجه المحافظ علي ضرورة رفع مستوي النظافة بمحور المنصورية في المنطقة المحصورة من مشعل وحتى الطريق الدائري مع صيانة الأسوار الحديدية بمطلع الطريق الدائري، مؤكدا علي ضرورة الدفع بمعدات النظافة لرفع كفاءة ومستوي النظافة بمساكن الضباط بمنطقة الرماية.

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كما وجه رئيس حي الهرم بتطوير قطعة ارض فضاء بمنطقة الرماية واستغلالها كساحة انتظار لخدمة المنطقة.

كما حرص المحافظ علي تفقد أعمال رصف وتطوير شارع الشعب بحي العمرانية وذلك بعد توسعته وتطويره كأحد المحاور المرورية البديلة والموازية لشارع الهرم مشيرا انه تم إزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع وتوسعته ما يساهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة وجارى تنفيذ أعمال الرصف والتطوير وتدعيمة بأعمدة أنارة حديثة.

كما أكد المحافظ علي ضرورة أن تتم الأعمال طبقآ للمواصفات والمعايير الفنية وتدعيم الشارع ببالوعات مطر ومراعاة ارتفاع منسوب البلدورات للتسهيل علي المواطنين وكبار السن اثناء أستخدم أرصفة المشاة.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت النهائية وتركيب الانترلوك في اسرع وقت ممكن ومعالجة ارتفاع البالوعات الموجودة بالشارع بأساليب هندسية سليمة لعدم تأثيرها علي أعمال الرصف والتطوير.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية.