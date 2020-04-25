أخبار مصر | غادة والى: عودة العمل بمقر الأمم المتحدة في فيينا 15 مايو

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غادة والى: عودة العمل بمقر الأمم المتحدة في فيينا 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة غادة والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، اليوم السبت، عن عودة العمل في مقر الأمم المتحدة بفيينا تدريجيا اعتبارا من 15 مايو المقبل، مشيرة إلى أن القرار تم بالتشاور مع الحكومة النمساوية وبقية المنظمات الدولية العاملة فى فيينا.

وقالت والي فى بيان اليوم السبت، إن نحو 5 آلاف موظف فى مقر الأمم المتحدة فى فيينا يعملون عن بُعد منذ ما يقرب من ستة أسابيع حتى الآن، مشيرة إلى أن المنظمة فخورة بموظفيها الذين أسهموا في الجهود الناجحة للدولة المضيفة فى خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، منوهة بدعم الأمم المتحدة للحكومات والأشخاص لمحاربة هذا الوباء.

وأكدت والى أن فريق إدارة الأزمات في الأمم المتحدة يراقب عن كثب تطورات وضع الوباء، لافتة إلى أن عودة العمل فى مقر الأمم المتحدة ستكون تدريجية ومرنة وحذرة، موضحة أنه سيتم التركيز على تكثيف إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي، أن الذين يعانون من أمراض مزمنة يمكنهم مواصلة العمل عن بعد وأيضا من يقومون برعاية الاطفال وكبار السن.

خروج 71 مصابا بكورونا من مستشفى العزل عقب تعافيهم

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.