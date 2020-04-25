أخبار مصر | السعودية: صاحب العمل يصدر تأشيرة الخروج والعودة لعمالته عبر "أبشر" أو "مقيم"

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السعودية: صاحب العمل يصدر تأشيرة الخروج والعودة لعمالته عبر "أبشر" أو "مقيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، إلي أن المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية قامت بإطلاق تطبيق مقيم على الهواتف الذكية لرفع مستوى الخدمة في البوابة الإلكترونية، لإنجاز معاملات الجوازات للمقيمين بشكل آمن وسريع ، حيث صار بإمكان صاحب العمل إصدار تأشيرة الخروج والعودة لعمالته عبر حسابه في منصة "أبشر" أو "مقيم" باستخدام تليفونه الشخصي دون الحاجة إلى مراجعة ادارة الجوازات.

ومن لبنان لافت تقرير من شرين سيد عبد الجواد الملحق العمالي بالعاصمة بيروت، إلي أن مجلس الدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرار بتمديد قرار التعبئة العامة إلى 10 مايو المقبل على أن يتم تخفيف إجراءات التعبئة العامة على خمس مراحل علي التوالي 27 أبريل ، و4 ، و11 ، و25 مايو ، و8 يونيو وترك لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التى ستعود للعمل تدريجيا.

وفي تقرير آخر من مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أنه لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا بالأردن عدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما مسبقا حتى اليوم ، وقد وصل مجموع الاصابات من مختلف الجنسيات 441 ، و7 حالات وفيات، والمتعافون 326، والذين يتلقون العلاج 108 حالات ، والحالات الجديدة 4.

السعودية تطلق مبادرة "عودة" للمقيمين بشكل استثنائي حاملي تأشيرتي "الخروج والعودة، والنهائي"

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

Advertisements

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، إلي أنه إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين ، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "عودة" التي تقتضي وبشكل استثنائي عن تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي "الخروج والعودة، والنهائي" من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وأوضحت الداخلية بالمملكة أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

وبينت أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة (عودة) وتعبئة الحقول التالية: ( رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول )، مشيرةً إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمةً وجود حساب للمستفيد في "منصة أبشر"، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن المغادرة ستكون "عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الأمير محمد بن فهد بالدمام، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمةً الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.

وفي تقرير أخر من مكتب التمثيل العمالي بعمان ، أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أنه لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا بالأردن عدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما مسبقا حتى اليوم ، وقد وصل مجموع الاصابات من مختلف الجنسيات 435 ، و7 حالات وفيات، والمتعافون 315 ، والمتواجدون في العزل الصحي 113، والحالات الجديدة 7.

ومن ميلانو- إيطاليا، كشف الملحق العمالي مجدي حسنين ، أن وزيرة الداخلية الإيطالية قدمت للبرلمان مشروع قانون للمهاجرين واللاجئين لتشغيل ٢٠٠ ألف من غير الشرعيين في المجال الزراعي وتوفيق أوضاعهم القانونية، حيث يصل عدد المهاجرين غير الشرعيين في ايطاليا من مختلف الجنسيات إلي ٦١٠ ألاف شخص.