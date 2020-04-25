أخبار مصر | رئيس الوزراء يستعرض أجندة "الثقافة" خلال شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يستعرض أجندة "الثقافة" خلال شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول تفاصيل أجندة الفعاليات الرقمية التي تقيمها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، تحت مظلة المبادرة الإلكترونية التي ترعاها وزارة الثقافة بعنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، استمرارًا للرسالة التنويرية المصرية تحديًا للظروف الطارئة التي تمرُ بها البلاد حاليًا.

وتقيم الوزارة هذه الفعاليات من خلال أجندة رقمية يٌبثُ محتواها على القناة الرسمية لوزارة الثقافة على اليوتيوب، والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة المُسجلة والمُسابقات التي تهدفُ إلى إثراء الحصيلة المعرفية لجموع المواطنين من مختلف الشرائح العمرية، إلى جانب أنشطة خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى الأنشطة الروحانية التي تتناسب وأجواء الشهر الكريم.

وأوضحت الوزيرة أن المجلس الأعلى للثقافة أعد سلسلة من اللقاءات الفكرية ضمن برنامج "أقرأ معنا" تستضيف نُخبة من مُبدعي مصر، والدول العربية، من بينها تونس، والمغرب، والأردن، والسودان، وفلسطين، والسعودية، وتتضمنُ قراءات لنُصوص من أعمال أدبية متنوعة، إلى جانب عدد من المحاضرات التثقيفية التي تناقش القضايا المعاصرة، وتُطلق رسائل التوعية.