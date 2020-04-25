مصر | ضبط بائعين تسببا فى تجمع المواطنين أسفل كوبرى أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط بائعين تسببا فى تجمع المواطنين أسفل كوبرى أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى ضوء ماتناولته بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بشأن قيام بعض الأشخاص بإفتراش إحدى المناطق أسفل كوبرى أكتوبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، والتسبب فى تجمع المترددين عليهم لتقديم المشروبات لهم.

قامت قوة أمنية تابعة للقسم بالإشتراك والتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة بإستهداف المنطقة المشار إليها، وتمكنت من ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بإستغلال المنطقة المشار إليها لتقديم المشروبات للمترددين عليها، وبحوزتهم (23 كرسى بلاستيك – 10 منضدة بلاستيك – أنبوبة بوتاجاز – شعلة – الأدوات المستخدمة فى إعداد المشروبات) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

متلبسا برشوة.. القبض على مسؤول في محافظة الدقهلية

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ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على تشكيل يديره 4 تجار أصحاب شركات للمستلزمات الطبية بمحافظات الشرقية، والقاهرة، والغربية، والمنيا، وأسيوط، وبالاشتراك مع أحد أمناء مخازن وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، وتخصصوا في الاستيلاء على الأجهزة الطبية الخاصة بوزارة الصحة والاتجار بها بالبيع بعد اختلاسها بمعرفة أمين المخزن من عُهدته.

وأسفرت تحريات الهيئة عن عزم المتهمين بيع جهاز للتنفس الصناعي ماركة "دراجر"، لأحد المواطنين الراغبين بالتبرع به لصالح مستشفى حميات الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأن الجهاز المشار إليه من ذات الأجهزة التي سبق توريدها لوزارة الصحة.