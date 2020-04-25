مصر | ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم 11 قطعة سلاح نارى بأسيوط

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية، إستهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة أسيوط أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 11 قطعة سلاح نارى وذخائر "غير مرخصة") بحوزة (عدد 4 أشخاص مقيمين بأسيوط).

حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم عدد (9) بنادق خرطوش، فرد خرطوش، طبنجة صوت معدلة، عدد (150) طلقة خرطوش، خزينة آلية بها عدد (16) طلقة آلية وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط بندقيتين آليتين ومسدس وفرد خرطوش بميت غمر

ومن ناحية أخرى ضبطت أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن الدقهلية، بقرية كوم النور بدائرة مركز شرطة ميت غمر، 2 بندقية آلية، ومسدس، وفرد خرطوش، و52 طلقة مختلفة الأعيرة.

كما ضبطت خلال حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة قوات الأمن، اليوم الخميس، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 51،500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار المواد المخدرة.

ضبط فني تشغيل لتصنيعه أسلحة نارية والإتجار بها بأسوان

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من ضبط فني تشغيل لقيامه بتصنيع أسلحة نارية والإتجار بها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان قيام فني تشغيل بإحدى محطات المحولات ومُقيم بدائرة مركز إدفو، بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بداخل الورشة المشار إليها، وعثر بحوزته على عدد 5 قطع أسلحة نارية (3 طبنجات و2 فرد خرطوش و3 طلقات خرطوش وأدوات وأجزاء التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس تاجر مخدرات 15 يوما لحيازته 1500 قرص مخدر

وفي سياق آخر، أصدر قاضي المعارضات، قرارًا بحبس تاجر مخدرات 15 يوما، لحيازته 1500 قرص مخدر في منطقة المطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه في أثناء مرور قوة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بطريق مسطرد دائرة قسم شرطة المطرية- تمكنوا من ضبط "و. س"، 40 سنة، عاطل، وبحوزته 1500 قرص من عقار باركينول المخدر، و100 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.