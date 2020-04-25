مصر | ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية

ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب محل الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (صاحب محل بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، سبق إتهامه فى قضية "إتجار فى النقد") بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء متخذًا من المحل المشار إليه مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع ومقابلة عملائه المترددين عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور بالمحل المشار إليه، وضبط بحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") وبمواجهته إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

ضبط 6 أشخاص لقيامهم بارتكاب 4 قضايا اتجار

وتمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 6 أشخاص، لقيامهم بارتكاب 4 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، تحويلات غير مشروعة.

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وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 2 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضبط 2 قضية في مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وبلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقديًا فى تلك القضايا (159 ألف جنيه مصرى – 1206 دولار أمريكى – 12900 ريال سعودى – 3515 دينار ليبى – 50 ليرة سورى)، بإجمالى (232،936 – مائتان واثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون جنيه مصرى)، وكذا (7،000،000 - سبعة مليون جنيه مصرى، تم ضبطها مستنديًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 4 تجار مخدرات لغسلهم 65 مليون جنيه فى سوهاج

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظم، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بسوهاج، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

كما حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراضى وعقارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت ب 65 مليون جنيه.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.