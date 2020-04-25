مصر | ضبط عاطل لحيازته أقراص مخدرة بسوهاج

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لحيازته أقراص مخدرة بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط عاطل لاتجاره فى المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج بالإشتراك مع وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، قيام أحد الأشخاص (عاطل - له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام - كمية من مادة الشابو المخدر وزنت 250 جرام - عدد 82 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 50 قرص لمخدر لعقار التامول - أداة لتعاطى المواد المخدرة - مقص حديدى - سلاح أبيض "مطواه" - ميزان حساس - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع تاجر مخدرات وإصابة آخر بقنا

ولقي تاجر مخدرات مصرعه، فيما أصيب آخر، عقب تبادل النيران، اليوم الاثنين، خلال حملة أمنية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في إحدى الأوكار الإجرامية بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا يفيد بمصرع تاجر مخدرات وإصابة آخر، في مداهمة أمنية لمصنع لإنتاج المخدرات في منطقة أبوتشت بقنا، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، بينما فرّ زعيم العصابة عبر الزراعات.

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وأوضحت التحريات قيام ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا، بالإضافة إلى تشكيلات أمنية ومدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت مسكن عاطل 39 عاما، مقيم بدائرة مركز أبوتشت، سبق اتهامه في قضايا سرقة بالإكراه وسلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية وسرقة، الكائن بمنطقة الزراعات بدائرة مركز أبوتشت.

وحال استشعار العنصر بالقوات، بادر وآخرون بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها على الفور، فبادلته القوات بالمثل حتى إسكات مصدر النيران.

وأسفر التعامل عن ضبط عاطل 22 عاما، سبق اتهامه في 3 قضايا "شروع في قتل وإطلاق أعيرة نارية وقيادة دراجة نارية من دون ترخيص مصاب بطلق ناري"، وعاطل 26 عاما، مقيم دائرة مركز أبو تشت، مصاب بطلق ناري، وتوفي إثر إصابته حال نقله لإسعافه بمستشفى أبوتشت المركزي، وعامل 31 عاما مقيم بمركز أبوتشت.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين على بندقيتين آليتين و4 خزائن وفرد خرطوش و33 طلقة مختلفة الأعيرة النارية، بينما تمكن المتهم الشقي خطر من الهرب عن طريق زراعات القصب المتاخمة للمنطقة، وهو أحد أخطر تجار المخدرات ومشهور باسم "الزعيم شابو".

وفرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا لضبطه، وبتفتيش المكان عثر بمكان تواجد المتهمين على قنبلة غاز ودبشك خشبي لبندقية وربع فرش لمخدر الحشيش و250 جراما لمخدر الشابو، و3700 جنيه، وأدوات تستخدم في تعبئة وترويج المواد المخدرة، و3 دراجات نارية دون لوحات معدنية (2 منهم مُبلغ بسرقتهما).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامي.