مصر | سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت، سيولة مرورية وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم وفيصل، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير، ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وصلاح سالم.

كما انتظمت حركة السيارات إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

حملات مرورية لتحقيق الانضباط

ومن ناحية أخري واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1420 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 311 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 88 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 6 دراجات نارية مخالفة، 22 مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

إغلاق طريق القطامية العين السخنة

وفي سياق آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق القطامية العين السخنة وطريق الكريمات لوجود عاصفة ترابية.

وأكد مدير الإدارة على القوات بالتواجد المكثف بالطرق والشوارع الرئيسية، تحسبًا لحدوث أي كثافات مرورية أو حوادث سير.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني أعلى جسم الكوبري وذلك لمدة 3 أيام تبدأ اليوم الثلاثاء، من الساعة الثامنة مساء وحتس يوم الخميس من الأسبوع الجاري.

ويأتي ذلك لاستكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الأيبوكسي بالكوبري لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن.

وبينت المرور في بيان لها أن العمل سوف يكون على مدار الـ24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، موضحة أنه سيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد الإدارة العامة للمرور ومدير مديرية الطرق بالمحافظة بالالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير.

وأكد اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري، وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.