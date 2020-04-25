شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى 5 مصابين بكورونا في مستشفى العزل بإسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى العزل بإسنا، عن خروج خروج 5 حالة من المتعافين بفيروس كورونا بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية التى تم سحبها منهم، وعمل الأشعة على منطقة الصدر، ليرتفع عدد المتعافين إلى 177 حالة بالمستشفى.

وخروج الحالات الـ 5، من الذين يقيمون فى الأقصر ومراكزها، والمحافظات المجاورة، بعد تلقيهم العلاج وتماثلهم للشفاء التام.

وقال وليد عمر الضوى مدير العلاقات العامة بالمستشفى، إن الدكتورة الهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصي واستشارية مكافحة العدوي، قدمت التهنئة للمتعافين بخروجهم من العزل الصحي سالمين إلي منازلهم، موضحاً أن الفريق الطبي يسابق الزمن مع الحالات المتواجدة بالمستشفى ويتم عمل فحص دورى لهم على مدار اليوم بجانب اعداد برنامج متكامل من الناحية النفسية والتهيئة التامة، معتبراً ذلك احد أهم عوامل النجاح فى شفاء المرضى بكورونا.