شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر»: إخضاع المصريين العائدين من ميناء ضبا للحجر الصحي بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، إنه سيتم إخضاع الركاب المصريين العالقين العائدين من ميناء ضبا، للحجر الصحي، الذين سيتم نقلهم بإحدى العبارات إلى ميناء سفاجا البحري بأحد فنادق سفاجا للتأكد من خلوهم من كورونا.

وأضافت المديرية أنه سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الحجر الصحي والطب الوقائي بصحة البحر الأحمر، ثم يتوجهون إلى فندق الإقامة ويجرى تعقيمهم وتعقيم حقائبهم ومتعلقاتهم الشخصية.

وتلقى الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إخطارا من قطاع النقل البحري، بموافقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بناء على توجيهات مجلس الوزراء، على تنظيم رحلات بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي.

وتقرر تنظيم رحلات بحرية، خلال ٧٢ ساعة، لعودة العالقين لميناء سفاجا البحري. وحصلت «المصري اليوم» على خطاب موجه من اللواء بحري رضا اسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، لوكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بشأن موافقة وزير النقل، على تنظيم رحلات بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا البحري بالسعودية.