شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مساعدات غذائية على الأسر المتضررة من «كورونا» بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مؤسسة «سفراء» للعمل التطوعي بالتنسيق مع مجلس مدينة كفر الدوار، والاشتراك مع حركة طلاب من أجل مصر بفرع جامعة دمنهور، بتوزيع المساعدات من المواد الغذائية على 300 أسرة من المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد في نطاق مركز ومدينة كفر الدوار.

وتم توزيع تلك المساعدات بمناطق الحدائق والسناهرة والتمليك وسيدى شحاتة والمراكبية بمدينة كفر الدوار، وبالإضافة إلى عدد من الأسر الموجودين تحت الحجر الصحي في نطاق المركز.

وأشاد اللواء أحمد على مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بأهمية العمل التطوعي، وجهود الشباب في دعم الأسرة المضارة من فيروس كورونا المستجد، ونشر الوعى بأهمية التكافل الاجتماعى بين المواطنين، ودور مؤسسات المجتمع المدنى في رعاية الأسر التي تضررت بسبب الفيروس.

توزيع مساعدات غذائية على الأسر تحت الحجر ومضارى كورونا فى البحيرة

توزيع مساعدات غذائية على الأسر تحت الحجر ومضارى كورونا فى البحيرة

توزيع مساعدات غذائية على الأسر تحت الحجر ومضارى كورونا فى البحيرة

توزيع مساعدات غذائية على الأسر تحت الحجر ومضارى كورونا فى البحيرة

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