- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مساعدات غذائية على الأسر المتضررة من «كورونا» بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت مؤسسة «سفراء» للعمل التطوعي بالتنسيق مع مجلس مدينة كفر الدوار، والاشتراك مع حركة طلاب من أجل مصر بفرع جامعة دمنهور، بتوزيع المساعدات من المواد الغذائية على 300 أسرة من المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد في نطاق مركز ومدينة كفر الدوار.
وتم توزيع تلك المساعدات بمناطق الحدائق والسناهرة والتمليك وسيدى شحاتة والمراكبية بمدينة كفر الدوار، وبالإضافة إلى عدد من الأسر الموجودين تحت الحجر الصحي في نطاق المركز.
وأشاد اللواء أحمد على مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بأهمية العمل التطوعي، وجهود الشباب في دعم الأسرة المضارة من فيروس كورونا المستجد، ونشر الوعى بأهمية التكافل الاجتماعى بين المواطنين، ودور مؤسسات المجتمع المدنى في رعاية الأسر التي تضررت بسبب الفيروس.
[image:6:center]
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
4,092
-
تعافي
1,075
-
وفيات
294
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع مساعدات غذائية على الأسر المتضررة من «كورونا» بالبحيرة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.