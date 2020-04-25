شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بالبحر الأحمر، اليوم السبت، أمام الحركة الملاحية، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وشدد اللواء بحرى خالد زهران، رئيس الهيئةن على مديرى الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية للحفاظ على سلامة وانتظام الحركة الملاحية.