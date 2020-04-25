شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة 13 بـ«كورونا».. 9094 عبوة لتعقيم «الداخلة» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه سيتم تدعيم مركز الداخلة بـ٧٤٨ جركن كلور، و٤٠٥٦ إسبراي مطهر، و٤٢٩٠ زجاجة معقم، بإجمالي 9094 عبوة لاستكمال أعمال التعقيم والتطهير اليومي لقرى المركز، وخاصة محل إقامة المصابين بفيروس كورونا، مع التعقيم المستمر لمستشفى الداخلة مرتين يوميًا، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

وأضاف «الزملوط» أنه سيتم تجهيز مستشفى الحميات والصدر لتحويلها لمستشفى حجر صحي للمحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم إجراء المسحات والتحاليل للمخالطين وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان والذي ينص على إجرائها للحالات التي تظهر عليها أعراض المرض فقط وليس للجميع، لافتا إلى أن المحافظة سجلت 13 حالة مصابة بفيروس كورونا جميعهم من الطاقم الطبي والمصابين والعاملين بمستشفى الداخلة العام، كما توفيت سيدة مسنة نتيجة إصابتها بالفيروس.