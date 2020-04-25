شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة 13 بـ«كورونا».. 9094 عبوة لتعقيم «الداخلة» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه سيتم تدعيم مركز الداخلة بـ٧٤٨ جركن كلور، و٤٠٥٦ إسبراي مطهر، و٤٢٩٠ زجاجة معقم، بإجمالي 9094 عبوة لاستكمال أعمال التعقيم والتطهير اليومي لقرى المركز، وخاصة محل إقامة المصابين بفيروس كورونا، مع التعقيم المستمر لمستشفى الداخلة مرتين يوميًا، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.
وأضاف «الزملوط» أنه سيتم تجهيز مستشفى الحميات والصدر لتحويلها لمستشفى حجر صحي للمحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأشار المحافظ إلى أنه يتم إجراء المسحات والتحاليل للمخالطين وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان والذي ينص على إجرائها للحالات التي تظهر عليها أعراض المرض فقط وليس للجميع، لافتا إلى أن المحافظة سجلت 13 حالة مصابة بفيروس كورونا جميعهم من الطاقم الطبي والمصابين والعاملين بمستشفى الداخلة العام، كما توفيت سيدة مسنة نتيجة إصابتها بالفيروس.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
4,092
-
تعافي
1,075
-
وفيات
294
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة 13 بـ«كورونا».. 9094 عبوة لتعقيم «الداخلة» في الوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.